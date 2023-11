Insegue e accoltella un barista in viale Dante: patteggia quattro anni

Accusato di tentato omicidio per aver accoltellato un barista cinese, tentata estorsione e porto abusivo di armi ha patteggiato l’altro giorno in tribunale quattro anni di pena. Imputato un cittadino marocchino che lo scorso febbraio aveva seguito un barista cinese di viale Dante, a Piacenza, accoltellandolo poi sull’uscio di casa. Il processo si è svolto davanti al Gip Francesca Gigli. L’imputato era un cittadino marocchino quarantatreenne, la persona accoltellata un cittadino cinese venticinquenne. Per l’imputato, difeso da Mauro Pontini, sono stati concessi gli arresti domiciliari con permesso di lavoro. La parte offesa che ottenuto risarcimento non si è costituita parte civile ed era difesa dall’avvocato Paolo Lentini.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà