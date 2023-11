Handbike, niente rimborsi. Il Comune: “Rivolgersi agli organizzatori”

Niente rimborsi agli atleti di handbike per la gara annullata. Alle decine di richieste di ristoro pervenute in queste settimane, per un totale di oltre 10mila euro, il Comune ha risposto picche: l’Ufficio Sport ha invitato i richiedenti a presentare istanza di rimborso alla Seo asd, società organizzatrice dell’evento. “L’Ufficio Sport ha invitato i richiedenti a presentare istanza di rimborso alla Seo asd, società organizzatrice dell’evento”, scrive Elena Vezzulli, dirigente dell’Avvocatura, in risposta a un accesso agli atti del consigliere comunale Sara Soresi (Fratelli d’Italia).

La tappa del Giro d’Italia di handbike si doveva svolgere domenica 24 settembre con partenza sul Pubblico Passeggio. Mancava una mezz’ora allo start quando tutto è saltato per il mancato arrivo in blocco dei 30 volontari che avrebbero dovuto sovrintendere alla sicurezza dei corridori lungo il tracciato. Sono seguiti giorni di polemiche e rimpalli di responsabilità su chi avrebbe dovuto occuparsi della verifica delle condizioni del percorso.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ