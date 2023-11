Parità di genere sui luoghi di lavoro, Confapi organizza un incontro per le aziende

Si chiama UNI PdR125, è la certificazione nazionale per la parità di genere che dal 2021 viene assegnata alle aziende che adottano politiche e pratiche volte a promuovere la parità di genere in ambito lavorativo. Come si ottiene? Cosa prevede? Quali sono i vantaggi di averla? A tutte queste domande, si darà una risposta durante il convegno organizzato da ConfapiD, il gruppo delle donne imprenditrici di Confapi Industria Piacenza, giovedì 23 novembre. il titolo dell’incontro è “Il valore della parità di genere nell’impresa” che si terrà alle 17 all’Auditorium Sant’Ilario, in Corso Garibaldi 17 a Piacenza.

A intervenire, in una tavola rotonda coordinata dalla giornalista Elisabetta Paraboschi, saranno la Ceo di Sargomma srl e presidente di Apid Torino Brigitte Sardo e l’amministratrice di QualitàXCompetere e delegata di ConfapiD alla Commissione per la redazione della prassi di riferimento Uni 125:2022 Claudia Franceschelli. Andrà a loro il compito di illustrare le agevolazioni previste dalla certificazione della parità di genere, inoltre si soffermeranno su un altro aspetto cruciale che va tenuto in considerazione in una società cioè: l’attenzione al cambiamento, fondamentale nei modi di pensare e nelle prospettive dominanti all’interno di una collettività. A chiudere l’incontro, sarà Gianluigi Tedesco, responsabile delle risorse umane e socio fondatore di Metronotte Piacenza, chiamato a delineare l’esperienza di certificazione dell’azienda piacentina.

“I comportamenti virtuosi all’interno dell’associazione sono già numerosi e riteniamo importante valorizzarli – spiega la presidente di ConfapiD Piacenza Barbara Boselli – nonché continuare a dare sempre più forza al superamento delle tradizionali aspettative di genere”. Il convegno è realizzato in collaborazione con il Comune di Piacenza e il patrocinio di ConfapiD, la Regione Emilia Romagna e Provincia di Piacenza.