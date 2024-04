Nuoto: Barbazza e Cornelli trascinano la Vittorino sul podio dei Criteria Nazionali

La Vittorino da Feltre si è resa protagonista ai Criteria nazionali giovanili di nuoto, importante competizione agonistica della stagione indoor che si svolge nello stadio del nuoto di Riccione, dedicata alle categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti che careggiano in vasca corta (25 metri).

i piacentini barbazza e cornelli SALGONO SUL PODIO

La società piacentina si è conquistata il podio grazie alla medaglia d’argento di Alessandro Barbazza (Ragazzi 2010) e di bronzo per Giovanni Cornelli (Ragazzi 2009).

“Risultati prestigiosi – commenta il presidente della Vittorino da Feltre Gianluigi Tedesco – che impreziosiscono ulteriormente il nostro palmares e che confermano la nostra società come una delle migliori nel panorama del nuoto giovanile italiano. Al di là dei positivi risultati, mi complimento, a nome di tutto il Consiglio, con questi tre giovani e promettenti atleti e con gli allenatori del nostro staff tecnico per l’ottimo lavoro che continuano a svolgere” – ha concluso Tedesco.

i risultati degli atleti della vittorino

Barbazza si è messo in luce nella gara dei 100 dorso grazie all’ottimo crono finale di 59”,16, suo primato personale, che gli ha garantito un meritato argento. Medaglia che il giovane nuotatore della Vittorino da Feltre ha successivamente sfiorato nei 200 dorso, prova conclusa al quarto posto, con una “medaglia di legno” (2’10”,69) oltre a un ventinovesimo posto finale nei 200 misti (2’18”,09).

Bronzo per il compagno Giovanni Cornelli che ha conquistato il bronzo nella gara dei 200 dorso (2’04”,12). Nei 100 dorso, invece, il giovane atleta biancorosso si è dovuto accontentare del suo nuovo primato personale (57”,52) che gli ha garantito la quinta posizione dopo essersi classificato sedicesimo nei 200 stile libero (1’57”,35).

Per Cornelli, che domani sarà ancora una volta in vasca nella prova dei 200 farfalla con cui concluderà la sua esperienza alla competizione, anche il venticinquesimo posto finale nei 400 misti.

I due giovani atleti non hanno saltato l’appuntamento con l’immancabile taglio rasato di capelli, il simpatico gesto divenuto tradizione per chi vince una medaglia ai Criteria.

Nelle gare femminili, invece, buona prova per Ludovica Bonini (Cadette) nei 50 rana; ventinovesimo posto finale con un crono di 33”,40, un tempo superiore di quasi sei decimi di secondo rispetto a quello con cui si era qualificata alla competizione.