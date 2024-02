Dall’azienda allo sport, Curti e Polenghi: “Per guidare un club serve fare squadra”

Essere imprenditori e presidenti di una società sportiva: questo è il dilemma, croce e delizia che l’incontro organizzato dal gruppo giovani di Confapi Industria Piacenza ha messo sotto i riflettori. Nel mirino ci sono le esperienze di Elisabetta Curti, presidente del Cda Gas Sales Energia e di Gas Sales Bluenergy Piacenza, e Marco Polenghi, amministratore delegato di Polenghi Group Spa e presidente del Piacenza Calcio.

Come passare dalla teoria alla pratica? A loro il compito di raccontarlo nel faccia a faccia condotto dalla giornalista Elisabetta Paraboschi e svoltosi nella sede dell’associazione. “Non sono mai stata una grande sportiva – ammette Curti – ma il volley è uno sport che unisce. Così abbiamo deciso di imbarcarci in questa avventura puntando sul volley maschile proprio per non turbare il lavoro delle società già presenti sul territorio che da anni lavorano nel settore della pallavolo femminile”.

Diversa è invece l’esperienza di Polenghi: “Ho incominciato con il calcio, ma ero una di quelle punte che non segnavano – spiega – poi mi sono dedicato alla corsa, ho imparato a ragionare per micro-obiettivi. Ho sostenuto il Piacenza Calcio prima come sponsor, poi come socio di una cordata. Essere presidente oggi? Non è facile: si fanno i conti con un passato che è sì bellissimo, ma anche ingombrante. I tempi sono cambiati: essere un uomo solo al comando oggi non è più applicabile, diventa fondamentale puntare sul gruppo, sull’impegno congiunto di dirigenti e sponsor”.