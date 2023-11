Al parco del rio Lora 11 nuovi alberi. Piantati dagli studenti che saranno “sentinelle”

A Castel San Giovanni, più precisamente al parco del rio Lora, sono arrivati 11 nuovi alberi, a piantarli sono stati i ragazzi e le ragazze delle scuole medie.

Dall’amministrazione comunale, gli alberi sono stati messi a disposizione ai ragazzi che, in cambio, si sono assunti l’onere di fungere da giovani sentinelle. “Sta crescendo – ha detto il sindaco Lucia Fontana rivolgendosi agli alunni – la sensibilità di voi ragazzi circa il valore degli alberi. Dal canto nostro noi tutti gli anni ricordiamo questa giornata con un momento come questo, che ci ricorda quanto gli alberi ci siano cari e quanto siano fondamentali per garantire la vita sul nostro pianeta”.