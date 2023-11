Il nuovo prefetto in visita a Libertà: “Informazione libera cruciale per una società”

“L’informazione libera è fondamentale all’interno di una comunità”. L’ha detto il nuovo prefetto di Piacenza Paolo Ponta che ieri pomeriggio, accompagnato dalla presidente di Editoriale Libertà Donatella Ronconi e dai vertici del Gruppo, ha visitato la sede di via Bendettine, dal museo della stampa alle redazioni del quotidiano, di Telelibertà e del sito internet Liberta.it, fino al luogo dove è conservata la storica rotativa dismessa nel 2008 e lo spazio Luzzati di Teatro Gioco Vita. Non è sfuggito nemmeno al prefetto che il suo arrivo a Piacenza cade nel 140esimo anno di fondazione del nostro quotidiano: “È davvero emozionante – ha esordito Ponta -. Intanto devo ammettere che da Piacenza e dai piacentini mi sono sentito accolto subito benissimo. Nonostante siano passati solo pochi giorni dal mio arrivo, mi sento già un po’ piacentino. È stato inoltre parecchio interessante visitare la sede di un giornale glorioso come Libertà con una storia così antica alle spalle. L’informazione, lo sappiamo e il nome della testata esprime molto bene il concetto, riveste un ruolo fondamentale per l’intera società”.

