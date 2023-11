Natale a Piacenza: dal 25 novembre villaggio in piazza, shopping, eventi e trenino

Piacenza si accende della magia del Natale. Dal 25 novembre al 24 dicembre, in piazza Cavalli sarà possibile immergersi nell’atmosfera natalizia tra le luci e le casette del mercatino con tanti oggetti artigianali e idee regalo, delizie da tutto il mondo, gli elfi e l’immancabile Babbo Natale che durante tutti i weekend raccoglierà le letterine. Nel centro storico diversi eventi attendono bambini e famiglie: dai concerti agli spettacoli, dai trampolieri ai giocolieri con le bolle di sapone giganti fino ai personaggi dei cartoni animati che coinvolgeranno i più piccoli in giochi e danze.

“La città indossa il suo abito più sfavillante – ha detto il sindaco Katia Tarasconi – per chiunque voglia avventurarsi tra le suggestioni del centro storico alla scoperta di un patrimonio artistico e culturale che in queste settimane apre le sue porte come uno scrigno di tesori: Palazzo Farnese e la grande mostra “I Fasti di Elisabetta Farnese. Ritratto di una Regina” aperta al pubblico dal 2 dicembre, la salita alle cupole del Guercino e del Pordenone, la straordinaria collezione della Galleria Ricci Oddi e del Museo Kronos della Cattedrale, o il complesso di San Sisto con l’esperienza immersiva che permette di ripercorrere, grazie alle meraviglie della tecnologia, le origini della celebre “Madonna Sistina” di Raffaello”.

Un trenino gratuito ogni sabato e domenica, a ciclo continuo da mattina a sera, accompagnerà visitatori e cittadini tra monumenti e facciate di antichi palazzi, in collegamento con le principali aree di parcheggio, per rendere Piacenza ancora più accessibile e fruibile a tutti. “Sarà un Natale con un tripudio di iniziative – ha detto Simone Fornasari, assessore allo Sviluppo e Valorizzazione commerciale – che coinvolgeranno adulti e bambini. E’ un’opportunità in più per scegliere Piacenza come meta turistica o per una gita, incentivando una nuova forma di turismo che potrà dare nel tempo ottimi risultati di affluenza. Le iniziative in calendario sono il risultato di un lavoro di squadra che vede l’Amministrazione comunale in sinergia con le Associazioni di categoria, con Mark Co & Co, cui quest’anno è affidato l’allestimento del villaggio natalizio e con il sostegno prezioso degli sponsor per promuovere e valorizzare il territorio. Un ringraziamento particolare per il fondamentale contributo alla realizzazione del “Natale a Piacenza” va ad Iren, così come a Confindustria per la donazione dell’albero e della tenda di luci che adorna piazza Cavalli”.

“Il Villaggio del Natale a Piacenza – ha concluso Elena Donolato, amministratore delegato di Mark Co & Co – racchiude tradizione, cultura, commercio, prodotti tipici e tante nuove idee per far immergere i cittadini in un’atmosfera magica. L’obiettivo è quello di offrire iniziative che consentano di avvicinarsi con gioia a questo periodo di festa, lavorando a stretto contatto con le associazioni del territorio e dando la massima visibilità a tutti gli eventi in programma, per attrarre visitatori anche dalle vicine province”.

“Natale a Piacenza- Città in festa” è un evento del Comune di Piacenza con il contributo di Iren. Tutti gli appuntamenti si possono consultare sulla pagina Facebook o nel sito www.nataleapiacenza.it.