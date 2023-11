Ripartita Star Bene, al centro la menopausa: “Riguarda 400mila donne ogni anno”

Riguarda circa 400mila donne ogni anno, ma è ancora un tabù. Parliamo della menopausa, al centro della prima puntata della nuova stagione di “Star bene”, la trasmissione di Telelibertà dedicata alla salute e condotta dalla giornalista Marzia Foletti con il direttore scientifico Luigi Cavanna, grazie alla collaborazione di Amop.

“Ogni donna ha la sua menopausa – sottolinea Nicoletta Orthmann, coordinatrice medico-scientifica di Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere – c’è chi la vive in tranquillità e chi invece con preoccupazioni e ansie”.

Per molte donne però è ancora un tabù: la conferma arriva anche dalle ginecologhe Olga Barba e Giulia Armano, intervenute in trasmissione insieme all’oncologo Cavanna. A loro il compito di delineare i sintomi di questa fase della vita e quando insorge: “In Italia l’età media è 51 anni – spiegano – tra i 40 e i 45 si parla di menopausa prematura, mentre la si definisce tardiva se arriva dopo i 53 anni. Chiaramente però l’insorgenza non avviene da un giorno all’altro: c’è un periodo, la cosiddetta “perimenopausa”, che può durare anche diversi anni”.

E dopo? Esistono cure e rimedi utili a garantire una buona qualità di vita. Ma esiste anche un po’ di ironia come quella che utilizza Manuela Peretti, fondatrice del profilo social “Manupausa” e dell’associazione Konenki. Infine, da segnalare come novità di quest’anno è la rubrica “Star Bene a tavola” curata da Coldiretti e Campagna Amica e in onda all’inizio di ogni puntata di “Star bene”.