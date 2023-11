Amazon di Castello, i sindacati sullo sciopero: “Buona partecipazione”

Secondo i dati forniti dai sindacati è stata buona la partecipazione dei lavoratori del sito Amazon di Castel San Giovanni alla giornata di sciopero indetta oggi per il “Black Friday”.

“Secondo i dati – si legge in un comunicato – l’adesione è stata superiore al 60% dei dipendenti a tempo indeterminato, mentre si è attestata intorno al 50% per i lavoratori interinali”.

“Siamo soddisfatti della risposta dei lavoratori, che hanno dimostrato ancora una volta la loro determinazione a rivendicare condizioni di lavoro più dignitose”, hanno dichiarato i sindacalisti di Cgil, Cisl e Uil. “Le richieste dei lavoratori sono chiare: un aumento di retribuzione più in linea con l’andamento economico di Amazon, forme di welfare più concrete e un aumento dell’importo del buono pasto, attenzione da rafforzare alle problematiche di salute e sicurezza, e un ricorso meno strumentale alle contestazioni disciplinari”.

“La mobilitazione dei lavoratori Amazon a Castel San Giovanni è un segnale importante, quasi simbolico, per tutto il mondo del lavoro”, – è quanto dichiarano i funzionari di categoria di Filcams, Fisascat e Uiltucs -. “È un messaggio chiaro rivolto a chi, pur ottenendo tanto dai lavoratori, non intende ridistribuire risorse a loro e alla comunità in cui vivono, in misura equa”.

Lo sciopero nella giornata del Black Friday si infatti nell’ambito della campagna internazionale “Make Amazon Pay”, cioè “Fai che Amazon paghi”, in corso di svolgimento in contemporanea in una trentina di paesi nel mondo, in occasione del Black Friday.

La campagna ha organizzato una giornata mondiale di proteste e scioperi, a cui hanno partecipato migliaia di lavoratori Amazon in oltre 30 paesi.