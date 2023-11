La Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta meteo di colore giallo per forte vento, valida per tutto il pomeriggio di oggi. Particolarmente interessata dai venti (definiti “di burrasca moderata” e fino ai 74 chilometri orari) è la collina piacentino-parmense. Fenomeni destinati a smorzarsi in prossimità della giornata di domani.

