“Forme improprie”: a Calendasco la mostra della giornalista Lenti

Sarà visitabile fino al 6 gennaio la mostra “Forme improprie” della giornalista e scrittrice Antonella Lenti, ospitata nel castello di Calendasco. La mostra non a caso è stata inaugurata in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne. Contiene infatti una tela ispirata ad un caso di femminicidio e un’altra ispirata alla negazione sistematica dei diritti delle donne, in paesi quali l’Iran o l’Afghanistan. “Mi piace usare i colori per trasmettere le sensazioni, anche non belle, che ho dentro di me e che sono suscitate da ciò che sento, ciò che vedo e che a volte mi provoca dolore, anche fisico” ha spiegato l’autrice introdotta dai giornalisti Carlo Francou e Giovanna Palladini. La scelta di dare una particolare sottolineatura al tema filo conduttore della giornata l’ha data la presenza di donne come Silvia Merli, presidente del Centro italiano per la promozione della mediazione, e Donatella Ronconi, presidente di Editoriale Libertà Per l’amministrazione comunale di Calendasco riaprire al pubblico il castello riempendolo di contenuti così profondi è una chiara scelta per “fare di questo posto – ha sottolineato il sindaco Filippo Zangrandi – un contenitore culturale”.

