Rivergaro, “Foresta nera” di Antonella Lenti vince il premio “Diara, Arte e Colori”

Instaurare una raccolta che nel tempo possa raccontare, attraverso le opere premiate, il passaggio contemporaneo degli artisti. È questo l’obiettivo principale del premio “Diara, Arte e Colori” nato a Rivergaro nove anni fa per dare voce a tanti artisti di Piacenza e provincia. Con il passare del tempo il premio, promosso dal Centro di Lettura e dal Comune di Rivergaro, è riuscito a raggiungere un numero di adesioni notevole.

Con la premiazione dello scorso 7 gennaio si è conclusa, con grande partecipazione, l’edizione di quest’anno del concorso: ad aggiudicarsi il primo premio è stata l’artista Antonella Lenti con l’opera “Foresta nera”; nota di merito per il tema dell’opera che conduce a un percorso fra spazialità e simbolismo astratto. La giuria ha premiato poi altri due artisti. L’opera “Autunno nel bosco” dell’artista Mario Attili ha ricevuto il premio per la tecnica con nota di merito per il richiamo ad una tecnica pittorica collaudata. L’artista Graziella Albore si è aggiudicata il premio per il soggetto grazie alla sua opera “Verdeggiando fra le rocce”, che riesce a condurci nella natura con note poetiche.