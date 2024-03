Tribune campo di Rivergaro, il Comune ha affidato a una nuova ditta gli ultimi lavori

Cambio di passo per la conclusione dei lavori delle tribune del campo sportivo “Fratelli Ramponi” di Rivergaro, che dovevano essere già ultimate due anni fa: dopo un lungo braccio di ferro tra il Comune e la ditta esecutrice, quest’ultima ha accettato un accordo bonario perché abbandoni definitivamente il cantiere, una volta liquidatale la parte economica minima spettante (circa 20mila euro). E così , adesso, l’amministrazione è pronta ad affidare l’ultima fase dei lavori – ormai quasi al termine – ad una ditta di fiducia.

Un modo rapido per arrivare alla fine dell’annoso problema senza dover aprire un contenzioso legale, dopo quattro anni di sofferenze e polemiche. La vicenda risale al giugno del 2020 quando per la prima volta la giunta di Rivergaro approvò il progetto di abbattimento e rifacimento delle tribune del campo da calcio del capoluogo. Lavori da 190mila euro che la ditta Prl di Nocera Inferiore (Salerno) strappò alle altre imprese in gara con un ribasso consistente (50mila euro in meno). Il cantiere partì senza intoppi il 14 maggio del 2021 e si sarebbe dovuto concludere in 88 giorni. Invece, la ditta si è dimostrata via via sempre meno presente, proseguendo i lavori a singhiozzo o abbandonando il cantiere per periodi molto lunghi.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ