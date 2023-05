Campo sportivo di Rivergaro, caos tribune: ora il Comune passa alle vie legali

L’amministrazione comunale di Rivergaro passa dalle parole ai fatti per risolvere il caso delle tribune del campo sportivo comunale “Fratelli Ramponi”, prima abbattute e poi solo parzialmente ricostruite, dopo lunghi tempi di attesa: nei giorni scorsi, il Comune ha deciso di affidarsi all’intervento di un legale per porre fine alla vicenda che si trascina ormai da tre anni, in un’ipotesi (sempre più concreta) di rivalsa nei confronti della ditta Prl di Nocera Inferiore (Salerno).

Se nell’ultima variazione di bilancio l’amministrazione aveva deciso di stanziare una cifra per eventuali spese legali legate alla vicenda, dopo poco tempo ha ritenuto di procedere subito con il loro utilizzo.

Evidentemente naufragati i tentativi di dialogo l’amministrazione – prima con una delibera di giunta, poi con relativa determina – ha scelto di affidarsi allo studio legale Galbiati, Sacchi e Associati di Milano, ritenuto esperto in materia di appalti, per avere supporto sulla procedura di affidamento dei lavori.

I DETTAGLI NEL SERVIZIO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ