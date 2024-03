Colpo notturno in banca a Rivergaro, malviventi portano via la cassa

E’ stato un colpo fulmineo quello avvenuto nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 marzo a Rivergaro. Ad essere presa di mira dai malviventi è stata la filiale della Emil Banca di via San Rocco. In base alle prime informazioni, intorno alle 4 di notte, ignoti si sono introdotti nei locali dopo aver forzato la porta d’ingresso con un piede di porco e, una volta all’interno, avrebbero portato via una cassa con all’interno del denaro. L’allarme è scattato ma il bandito o i banditi sono riusciti a fuggire. Del caso si stanno occupando i carabinieri.