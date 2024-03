Terremoto ferisce vicepreside e professore: simulazione alle scuole medie di Rivergaro

“Ci sono vicepreside e un professore feriti tra le macerie”. E allora, tra lo sguardo sorpreso dei ragazzi, ecco sfrecciare nel cortile della scuola i mezzi di soccorso in sirena, con l’auto della polizia locale, per soccorrere le due persone.

Tutta colpa di un terremoto, fortunatamente solo simulato, che ha costretto i ragazzi delle scuole medie di Rivergaro ad abbandonare in classe zaini e giubbotti per evacuare al più presto l’edificio. Così il gruppo di protezione civile Placentia di Rivergaro ha scelto di sensibilizzare gli studenti e gli insegnanti sulle procedure da tenere in caso di sisma: sotto lo sguardo di cittadini curiosi e un po’ preoccupati, è stata simulata l’emergenza con la collaborazione della Pubblica Assistenza Valnure, della Croce Rossa e della polizia locale dell’Unione Bassa Valtrebbia e Valluretta.

FOTO PIETRO ZANGRANDI