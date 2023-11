Omicidio Niviano, Carella parla e ritratta confuso. Arrivano i Ris e la Bruzzone

“Ci sono evidenti discrepanze tra quanto emerge dalle indagini e quello che in modo del tutto confuso ha raccontato l’indagato, Emanuele Carella. Ci sono molti dubbi».

I dubbi diventano domande, sollevate in queste ore dall’avvocata Ilaria Zedda, che difende con l’avvocato Maurizio D’Andrea di Foggia l’operaio 21enne accusato di omicidio volontario per la morte del collega e coinquilino Paolo Troccola: “Carella era davvero da solo in casa, a Niviano, con Troccola? Qualcuno lo ha aiutato? Chi c’era realmente in quella casa la sera del 9 novembre?”, chiede l’avvocata Zedda. Aggiunge: “Lui è molto confuso, ha fatto cenno a sue responsabilità poi ritrattate. C’è confusione”.

Il 5 dicembre sarà riaperto l’appartamento di via Monti, rimasto sigillato in questi diciotto giorni. Ci saranno le forze del Ris di Parma, il Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri, per accertamenti irripetibili. E come consulente di parte, nominata dalla difesa, interverrà in via Monti anche la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ