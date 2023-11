Omicidio Troccola, c’è l’esito dell’autopsia: l’operaio è stato ucciso da 30 coltellate

Paolo Troccola sarebbe stato ucciso a Niviano da almeno trenta coltellate. È quanto si apprende dall’autopsia eseguita dal medico legale Maurizio Merlano di Pavia, nominato dalla procura e affiancato dalla collega Francesca Ambrosetti, incaricata dai familiari di Emanuele Carella, il 21enne incriminato di omicidio volontario.

I legali della famiglia Troccola spiegano: “È stato detto che Troccola, una persona perbene, avrebbe insultato la sorella di Carella. Ma onestamente questa storiella non regge, per niente”, continua l’avvocato dei Troccola.

Oltre ad affrontare il buio della perdita del marito, la moglie di Troccola si trova ora a camminare nella più totale incertezza economica: “Questi operai lavorano per poco più di mille euro al mese. Troccola aveva scelto di trasferirsi al Nord, in quella casa condivisa con altri, pur di poter contare almeno sui contributi per la pensione”.

Per far rientrare almeno la salma di Troccola a casa, a Carapelle, in Puglia, servono settemila euro: “La famiglia non ha neppure i soldi per raggiungere Piacenza in questo momento. Ed è stata lasciata sola”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ