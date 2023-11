Crescono i positivi al Covid nel Piacentino, in una settimana +38,8%

Nella settimana dal 20 al 26 novembre i positivi al Covid nel Piacentino sono saliti del 38,8% rispetto alla settimana precedente. I casi accertati sono stati 372 rispetto ai 268 della settimana prima. In Emilia Romagna la crescita è stata del 52,2%. Gli accessi di persone positive al pronto soccorso sono stati 57, i ricoverati con Covid sono 64, un paziente è in Terapia intensiva. Non si registrano decessi.

LEGGI IL REPORT DELL’AUSL