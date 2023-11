Malore fatale, soccorsi inutili per una 52enne a Vigolzone: addio a Daniela Scagnelli

Ce l’hanno messa tutta per salvarla, ma non c’è stato nulla da fare. Daniela Scagnelli, 52 anni, è morta per cause naturali, forse per un attacco cardiaco, nel primo pomeriggio di ieri nella sua casa di Vigolzone.

Attorno alle 15 sirene di ambulanza, polizia e vigili del fuoco si sono diffuse in tutta Vigolzone mentre raggiungevano via della Libertà in una corsa contro il tempo, allertati per una persona che non rispondeva al telefono al marito. Sembra che la donna non si fosse sentita bene sul lavoro (lavorava a Pontedellolio) e perciò fosse tornata a casa.

Il marito, Luigi Forlini, titolare della pizzeria Bonjour di Groppallo (dove anche Daniela dava una mano nel fine settimana; anche lei era originaria dell’Alta Valnure, di Cogno San Savino di Farini), la chiamava al telefono, ma la moglie non rispondeva. E’ così scattato l’allarme per capire cosa fosse successo. I sanitari del 118, giunti con automedica da Piacenza, hanno potuto purtroppo solo constatare il decesso, per cause naturali.