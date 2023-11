A Star Bene l’inquinamento atmosferico: “Causa ictus e malattie respiratorie”

Piacenza è tra le venti città più inquinate d’Europa secondo la desolante fotografia scattata dalla mappa interattiva dell’Agenzia europea dell’ambiente. Che l’inquinamento atmosferico causi infarti, ictus e malattie respiratorie è noto ormai da tempo. Ecco perché anche la nuova puntata di “Star bene”, in onda stasera, giovedì, alle 21.00 su Telelibertà, è proprio dedicata a ictus e inquinamento.

Al microfono della giornalista Marzia Foletti si alterneranno, nel corso della serata, il professore ordinario di Ingegneria Ambientale del Politecnico di Milano Michele Giugliano, la primaria di Neurologia dell’ospedale di Piacenza Donata Guidetti e l’oncologo e primario dell’Area Medica della Casa di Cura Piacenza (nonché direttore scientifico della trasmissione) Luigi Cavanna.

Presente anche Cesare Bavagnoli, piacentino di 68 anni che racconterà la sua testimonianza di malato di ictus salvato grazie all’insistenza della moglie e di una dottoressa. Come già lo scorso giovedì, la puntata sarà anticipata dalla rubrica “Star bene a tavola”, curata da Alessandra Lucchini, responsabile della comunicazione di Coldiretti: sotto i riflettori finirà il progetto dell’educazione alimentare nelle scuole piacentine che da oltre vent’anni è curato da Coldiretti Donne Impresa. A parlarne saranno Federica Oddi e Cinzia Pastorelli, rispettivamente responsabile e coordinatrice di Coldiretti Donne Impresa Piacenza, chiamate a spiegare il progetto di Educazione alla Campagna Amica, ma non solo. Nella rubrica ci sarà spazio per evidenziare anche i temi di quest’anno e il cronoprogramma.