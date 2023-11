Con “Libertà Rocks” il chitarrista dei Queen si racconta a Bagarotti

Nei giorni in cui cadeva l’anniversario di morte dell’indimenticabile Freddie Mercury, il chitarrista dei Queen Brian May lo ha ricordato nell’intervista concessa a Eleonora Bagarotti per Liberta Rocks, la nuova rubrica in uscita tutti i mercoledì sul nostro quotidiano. Il mito dei Queen non smette di brillare, tanto che al Verdi di Castelsangiovanni domani sera si terrà un tributo sinfonico alla band con l’Orchestra dei Colli Morenici mentre sta per tornare in scena il musical “We will rock you” diretto da Michaela Berlini, dal 4 dicembre a Parma e poi in tour in tutta Italia. I Queen di Brian May terranno invece una tournée il prossimo febbraio in Giappone, perpetuando come sempre la leggenda di Freddie Mercury.

