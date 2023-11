Piano territoriale di area vasta, ci siamo: il 6 dicembre la presentazione in Provincia

Mercoledì 6 dicembre alle 17.15 nella sala del consiglio provinciale verrà presentato pubblicamente il Piano territoriale di area vasta che la Provincia di Piacenza ha assunto per prima in Emilia Romagna.

“L’obiettivo – si legge in un comunicato diffuso dall’Ente di via Garibaldi – è quello di predisporre uno strumento il più possibile armonizzato alle esigenze del territorio”.

Un appuntamento, che vedrà anche l’intervento dell’assessore regionale alla Programmazione territoriale Barbara Lori, in grado di segnare una tappa di rilievo nell’iter che l’amministrazione provinciale ha avviato da tempo.

“La presentazione pubblica del Piano è particolarmente attesa – prosegue il comunicato – perché il nuovo strumento di pianificazione provinciale (che si pone in sostanziale sostituzione del Ptcp) fornirà – oltre ai contenuti programmatici di area vasta – i riferimenti essenziali per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali (Pug-Piani urbanistici generali), dai quali discendono molte scelte di rilevanza strategica e pratica in termini di sviluppo, competitività, insediamenti, mobilità, sostenibilità, valorizzazione delle vocazioni, transizione digitale”.

“Siamo impegnati – commenta Claudia Ferrari, consigliere provinciale con delega alla pianificazione territoriale – in un cammino molto importante, perché nella sua veste definitiva il Piano territoriale di area vasta fornirà i riferimenti sulla base dei quali i Comuni saranno chiamati a compiere scelte concrete e decisive per disegnare liberamente il proprio futuro. Dopo gli incontri con gli amministratori eletti delle nostre vallate, essenziali per interloquire con chi rappresenta il territorio, l’appuntamento del 6 dicembre è un passaggio fondamentale perché corona la fase partecipativa con un momento pubblico, aperto a tutti, che contribuirà a una più diffusa e precisa conoscenza della proposta di Ptav assunta dalla Provincia e consentirà all’Ente di raccogliere le preziose osservazioni in merito da parte di cittadini e stakeholder”.

“Finalmente – ha aggiunto il consigliere provinciale Paola Galvani – dopo tanto lavoro iniziato con la precedente amministrazione di Patrizia Barbieri, prende forma il nostro nuovo Piano territoriale di area vasta: avevamo necessità di adeguare un piano che, per molti aspetti, era superato da tempo. Dobbiamo essere al passo con i tempi delle norme regionali e nazionali, avendo sempre ben presente che siamo provincia di confine e che dobbiamo giocare bene le nostre partite affinché il nostro Ptav possa essere strumento per governare un territorio in cui si potrà vivere meglio e per creare attrattività per le imprese, in modo che risulti più stimolante rimanere in Emilia piuttosto che andare in Lombardia. Questo piano disegna il nostro futuro e dà senso a tutti i nostri sforzi di andare oltre ogni colore politico per creare i presupposti per lavorare bene e insieme”.