Influenza e Covid: code nelle farmacie. In centro si rivedono le mascherine

Starnuti, naso che cola, mal di gola, febbre, fino a casi più severi, vedi alla voce polmoniti. E poi ci sarebbe tutto il “parco” dei disturbi gastrointestinali. Il brusco calo delle temperature si è trascinato appresso la prima ondata di malanni influenzali e parainfluenzali, Covid compreso. La primissima linea della sanità sul territorio – ovvero le circa cento farmacie di città e provincia – non stanno certo con le mani in mano. In queste ore, infatti, a fronte dei circa 2.700 piacentini stesi dai virus secondo i dati dell’Istituto superiore della sanità, ve ne sono una valanga dal volume incalcolabile che cercano di curarsi in proprio i sintomi, senza ricorrere al medico. E il banco del farmacista resta il luogo d’approdo più abbordabile. Una “bufera” di virus, ma che non desta allarmi particolari. Mentre tornano a farci compagnia vecchie conoscenze: le mascherine. Sono in tanti a indossarle per le vie del centro.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’