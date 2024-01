Seimila piacentini a letto con l’influenza. Ventilazione forzata anche per i lattanti

È l’influenza peggiore dal 2009 e nel nostro territorio ha messo a letto finora più o meno 5.700/6mila mila piacentini, un calcolo basato sull’incidenza eccezionalmente alta (l’Emilia Romagna è fra le regioni più colpite) del virus ogni mille abitanti.

L’ospedale è fortemente sotto pressione ma “regge” grazie anche alla mobilitazione del personale. In tutti i presidi piacentini le medicine sono al pieno della capienza e sono stati potenziati i posti letto. E mentre il Covid segna il passo e cala, le sindromi simil-influenzali colpiscono duramente i più piccoli. I bambini sotto i cinque anni. All’unità operativa di malattie infantili ci sono bimbi di poche settimane in terapia sub intensiva, con ventilazione forzata. E il picco non è ancora del tutto raggiunto. Super lavoro nella settimana fra Natale e Capodanno a cominciare dalla prima linea del Pronto Soccorso e del Cau, che registrano rispettivamente 1.004 accessi il primo e 564 il secondo in sette giorni, con patologie naturalmente di ogni tipo, non solo influenzali.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ