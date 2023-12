Ponte dell’Olio, automobilista ubriaco sbanda e finisce in un cortile: denunciato

Quarantenne alla guida della sua auto perde improvvisamente il controllo del mezzo, sbanda e irrompe nel cortile di un’abitazione. Il proprietario ha quindi allertato al 112. È accaduto mercoledì scorso intorno alle 20.00 alla periferia di Ponte dell’Olio. Protagonista dell’episodio un quarantenne, uscito illeso dall’incidente.

Sul posto sono accorsi i carabinieri del paese che hanno effettuato i rilievi. Il quarantenne, apparso visibilmente ubriaco, è stato così sottoposto a test alcolemico ed è risultato positivo con un tasso alcolemico di circa tre volte il massimo consentito dal codice della strada. L’automobilista è stato così condotto in caserma, identificato e denunciato per guida in stato di ebrezza. La patente gli è stata ritirata.