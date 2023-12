Giornata della Grande Unione, anche Piacenza omaggia la comunità romena

Anche Piacenza ha celebrato la Giornata della Grande Unione, festa nazionale della Romania. Il consigliere comunale Salvatore Scafuto, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, ha partecipato alle celebrazioni a Bologna. “Il 1° dicembre la Romania festeggia un’importante ricorrenza nazionale: il 105° anniversario della Grande Unione, il momento in cui le regioni abitate dal popolo romeno si unirono per far nascere un unico grande Stato nel 1918. La comunità romena e italoromena è una parte fondamentale del tessuto cittadino, e l’amministrazione – ha detto Scafuto – è orgogliosa di poter accompagnare e appoggiare le loro celebrazioni. Accogliere e integrare le principali festività delle comunità residenti sul territorio è un elemento fondante delle politiche interculturali della Città di Piacenza e del rapporto con le istituzioni e le associazioni di comunità” ha concluso Scafuto.

