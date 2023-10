Subbuglio in consiglio: “Maggioranza scorretta”. La replica: “Non tacciamo”

IN AGGIORNAMENTO

Stilettate, polemiche, botta e risposta. Il consiglio comunale di oggi si è aperto con un duro scontro tra maggioranza e minoranza su questioni di metodo. La seduta nel “parlamentino” di palazzo Mercanti, infatti, ha preso il via con le comunicazioni dei consiglieri, al massimo per un’ora complessiva come concordato dai capigruppo: ogni rappresentante ha avuto diritto a cinque minuti di tempo per informare l’aula di un fatto o discutere di un argomento che riguarda la vita cittadina.

Ma non tutto è filato liscio: all’inizio dei lavori molti esponenti della maggioranza si sono prenotati (anche per elogiare gli ultimi appuntamenti organizzati in città) e l’opposizione è insorta. “Nessuno è fesso, ci si aspettava uno spazio lasciato alle minoranze – ha detto Massimo Trespidi (civica Barbieri-Liberi) – se questa invece è una strategia ne prendiamo atto, ma la collaborazione finisce qui”. E l’ex sindaco Patrizia Barbieri, capogruppo della civica di centrodestra, ha rimarcato il suo forte disappunto: “La minoranza è stata responsabile e collaborativa sulla partita dell’ex Manifattura Tabacchi, con la concomitante richiesta di poter contare su una seduta mensile dedicata alle comunicazioni per dare la possibilità ai nostri gruppi di avere un momento per esprimersi. Eppure oggi i consiglieri della maggioranza hanno deciso di prenotarsi insieme in modo ostacolante. C’è da vergognarsi, non siamo all’asilo”. Jonathan Papamarenghi (civica Barbieri-Liberi) ha ringraziato la presidente del consiglio comunale Paola Gazzolo per “la gestione delle comunicazioni in una fase rocambolesca, in cui l’80 per cento del tempo disponibile è stato occupato dalla maggioranza”.

“Nessun tentativo di ostruzionismo, il tempo c’è per tutti” ha replicato Andrea Fossati, capogruppo del Pd. “La maggioranza ha accordato diverse concessioni alla minoranza, ma non possiamo tacere a priori nelle comunicazioni” ha aggiunto Luca Dallanegra (Per Piacenza).

“ASSENZA RUMOROSA” – Nicola Domeneghetti (FdI) ha denunciato “la rumorosa assenza dell’amministrazione comunale sabato scorso nella cerimonia alla Besurica in ricordo di Norma Cossetto”, studentessa italiana, istriana di un villaggio nel comune di Visignano, uccisa 80 anni fa dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani. “Il sindaco Tarasconi ha fatto sapere che non avrebbe potuto essere presente, nonostante si tratti di una ricorrenza celebrata in 400 Comuni d’Italia. Non c’era un assessore o un consigliere delegato a rappresentare l’ente?” ha concluso Domeneghetti.

“Questa amministrazione è molto sensibile alle varie rievocazioni storiche” ha ribattuto Tiziana Albasi (Pd). A microfono spento, la presidente Gazzolo ha segnalato di non aver ricevuto l’invito.

“CRITICITÀ IN PIACENZA EXPO” – Trespidi è tornato all’accatto di Giuseppe Cavalli, amministratore delegato di Piacenza Expo, ente di Le Mose di cui il Comune di Piacenza è socio di maggioranza: “Ben venga l’ottima riuscita delle recenti Giornate del sollevamento, ma l”organizzatore ha rilevato alcune criticità, come i parcheggi carenti e lo scarso funzionamento dell’impianto di condizionamento nell’impianto centrale, nonostante gli ultimi aumenti di capitale pari a due milioni di euro servissero anche alla realizzazione di quest’ultimo intervento. Dati alla mano, però, Piacenza Expo ha speso solo un milione e 30mila euro: mancano all’appello circa 900mila euro. I bilanci parlano chiaro, anche quest’anno il polo fieristico chiude in passivo”.

Il capogruppo dem Fossati, invece, ha fatto un plauso all’operato di Cavalli: “I vertici di Piacenza Expo fanno il massimo, il nuovo parcheggio sarà realizzato entro la primavera e presto si darà il via alla nuova fiera dei vini”.