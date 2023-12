Giulio Tremonti cittadino onorario di Alta Val Tidone. “Qui ho tanti amici”

L’onorevole Giulio Tremonti è stato nominato cittadino onorario di Alta Val Tidone. L’ex ministro per qualche momento ha abbandonato l’immagine di economista misurato e rappresentante istituzionale per offrirne una più “alla mano”. La consegna, a Pecorara, del resto non è stata casuale.

“Qui – ha detto l’ex ministro oggi presidente della Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati – sono arrivato tanti anni fa, grazie ad un’amica di mia moglie, e da allora ho continuato a ritornare tra i tanti amici che con gli anni mi sono fatto”.

Presente anche l’amico per eccellenza, il senatur Umberto Bossi con il figlio Renzo insieme a cui, quando entrambi erano ministri del Governo Berlusconi, partecipavano alle prime feste della zucca, a Pecorara. “Si diceva che fossero una replica delle feste pagane, ma per noi – ha detto Tremonti – erano solo feste della zucca tra tanti amici”.