Animazione natalizia in centro storico a Piacenza, le prossime iniziative

Proseguono le animazioni natalizie nel cuore della città, ad affiancare la presenza del mercatino in piazza Cavalli e della pista di pattinaggio su ghiaccio nei pressi del Palasport di via Alberici.

Mercoledì 6 dicembre è in calendario il primo appuntamento con la Ruota degli Elfi, animazione itinerante dalle 15 alle 18 tra piazza Cavalli, Corso Vittorio Emanuele, via XX Settembre e piazza Duomo, a cura di Bewonder e Funtasia Animazione: un’opportunità per tentare la fortuna e scoprire quale tra i premi in palio si può aver vinto.

Giovedì 7, dalle 16 alle 18, nel villaggio di Natale all’ombra di Palazzo Gotico risuonerà la Baby Dance, con tanti giochi per i bambini grazie alle attività proposte da Ludo Angels, mentre venerdì 8 dicembre, dalle 17.30, saranno protagoniste le suggestioni di “Bubble Natale”, per una letterina con i fiocchi che il Bollaio Matto comporrà, con l’aiuto dei bimbi presenti, racchiudendo sogni e desideri nel profilo di mille bolle di sapone. Nel pomeriggio festivo dell’Immacolata, inoltre, dalle 15 alle 18 non mancherà, per i più piccoli, l’opportunità di incontrare Babbo Natale nella sua casetta, per scattare insieme una foto ricordo.