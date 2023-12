La riqualificazione dell’area ex Camuzzi approderà in consiglio comunale

Il Comitato urbanistico di area vasta (Cuav) ha accolto la proposta di riqualificazione dell’ex Camuzzi in Corso Europa a Piacenza: ora la decisione finale spetta al consiglio comunale, che entro la fine del 2023 dovrà esprimersi dopo il parere favorevole della giunta Tarasconi.

Il piano edilizio, dopo in seguito all’analisi del Cuav che comprende Comune, Provincia e Regione, appare come l’unico intervento realizzabile. Un progetto che si svilupperà all’interno dei 63mila metri quadrati dell’area ex Camuzzi tra corso Europa e via Rigolli e che prevede un mix di funzioni residenziali (superficie lorda di 9mila metri quadrati sul versante di via Rigolli), terziarie e di servizio (5mila metri quadrati) e commerciali.

Non mancano però alcuni nodi, che hanno creato tensioni nella maggioranza di centrosinistra, la cui anima “ambientalmente più sensibile” alza la guardia sulle proposte in materia urbanistica. Tensioni registratesi lunedì dopo la seduta del consiglio comunale e la cui portata si sarebbe meglio misurata nel vertice di coalizione in agenda nella serata di ieri. Da quanto trapela, i malumori non sono mancati. Malumori in ogni caso piuttosto circoscritti, o comunque non tali da sollevare un fronte di contrarietà che possa mettere a rischio la tenuta della maggioranza alla prova del voto consiliare (domani in commissione, la settimana prossima in aula).