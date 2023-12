Nevicata e incidenti stradali, lunedì sette interventi dei carabinieri

Sono stati 7 gli interventi dei carabinieri per incidenti stradali avvenuti lunedì, per lo più a causa della nevicata.

La prima chiamata al 112 è arrivata alle 6.30 del mattino, una donna che stava percorrendo la statale 45 all’altezza di Fabbiano per cause da chiarire, ha perduto il controllo dell’auto ed è uscita di strada. La donna rimasta lievemente contusa è stata soccorsa dai carabinieri e dal personale del 118 che l’ha medicata sul posto.

Alle 7.40 i carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola sono accorsi a Case Fabbri di Vernasca per una signora quarantenne che aveva perso il controllo dell’auto uscendo di strada. La donna rimasta lievemente ferita è stata condotta all’ospedale di Fidenza in ambulanza.

Alle 13.30 il Radiomobile di Bobbio è intervenuto a Cernusca di Travo per un furgone Fiorino uscito di strada, sul posto anche il personale Anas che ha riparato un guard rail danneggiato dall’incidente. 14.30 il quarto intervento, questa volta a Caorso sulla strada Padana Inferiore. Un tamponamento che ha visto coinvolte tre automobili.

Alle 16.20 sulla strada delle Vignazze in prossimità di San Nicolò i carabinieri sono accorsi per una Jeep che è improvvisamente uscita di strada. Alle 16.30 un allarme per “sinistro auto” è arrivato al 112, l’auto coinvolto nell’incidente era dotata di un sistema di segnalazione al 112 in caso di incidente. I carabinieri hanno geolocalizzato il veicolo che era rimato coinvolto in un incidente sull’autostrada del Sole all’altezza del Nure. È stata informata la polizia stradale di Piacenza Nord competente per quel tratto di autostrada.

Ultimo intervento poco prima delle 20 a San Michele di Morfasso per un’automobile uscita di strada. Nella giornata di lunedì sono state oltre 400 le chiamate al 112, 100 in più rispetto alla media giornaliera, un incremento certante legato al maltempo di lunedì.