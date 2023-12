Tumore alla prostata in aumento: ecco come diagnosticarlo precocemente

È il tumore più diffuso fra gli uomini, ma fortunatamente non quello con più alta mortalità. Parliamo del tumore alla prostata, al centro della puntata di “Star bene” andata in onda su Telelibertà. Al microfono della giornalista Marzia Foletti, l’oncologo e direttore scientifico della trasmissione Luigi Cavanna, il direttore dell’unità operativa di Urologia dell’ospedale di Piacenza Ivan Matteo Tavolini e l’urologo Konstantinos Christodoulakis.



“Il tumore alla prostata sta raggiungendo l’epidemiologia del tumore al polmone – spiega Tavolini – l’indice di frequenza è alto, tuttavia non porta al decesso e la mortalità è nettamente inferiore. Possiamo dire che faccia un po’ parte dell’invecchiamento del maschio, ma non è fra quelle malattie che portano al decesso e solo in una minoranza di casi è un tumore aggressivo”. I dati lo confermano: in Europa il cancro alla prostata è risultato il tipo di tumore più diffuso tra gli uomini e anche in Italia rappresenta il 18,5 per cento dei tumori diagnosticati nell’uomo, ma purtroppo parlarne è ancora un tabù: “Bisogna distinguere fra diagnosi precoce e prevenzione – spiega Cavanna – sono entrambe importanti chiaramente, ma si parte dal prevenire. In questo senso un’alimentazione e una vita sana sono importanti”.

Sul fronte invece della diagnosi precoce è Christodoulakis a chiarire eventuali dubbi: “L’esplorazione, il valore del psa e la risonanza bastano per arrivare alla diagnosi – spiega per quanto riguarda la risonanza magnetica è multiparametrica e ci permette di studiare la ghiandola prostatica e individuare le lesioni”.

La puntata, come sempre, è stata preceduta dalla rubrica “Star bene a tavola” curata da Alessandra Lucchini, responsabile della Comunicazione di Coldiretti: focus sul risotto alle castagne e cacio con gli ingredienti del territorio preparato da Daniele Sesenna, cuoco del Mercato Coperto di Campagna Amica.

