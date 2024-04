Radioterapia al centro della nuova puntata di Star Bene su Telelibertà

La radioterapia rende un paziente radioattivo? Quante sedute di radioterapia si eseguono? Che tipo di alimentazione occorre seguire durante la radioterapia?

A queste e ad altre domande cercherà di dare una risposta la nuova puntata di “Star bene”, la trasmissione condotta dalla giornalista Marzia Foletti e in onda su Telelibertà stasera, giovedì, alle 21.

RADIOTERAPIA AL CENTRO DELLA PUNTATA DI STAR BENE

Sotto i riflettori finisce appunto la radioterapia, un trattamento di cruciale importanza per la cura dei tumori e che negli ultimi anni ha visto diverse evoluzioni, offrendo ai pazienti trattamenti sempre più accurati e selettivi.

Gli ospiti della serata saranno Daniela Piva, direttrice dell’unità operativa di Radioterapia dell’Ausl di Piacenza, e Ilaria Moschini, dirigente medico di Radioterapia. Saranno presenti, come in ogni puntata, anche l’oncologo e direttore scientifico della trasmissione Luigi Cavanna e il direttore della Medicina del Lavoro di Asia – Ambiente Sicurezza Salute Francesco Sabbadini.



Nel corso della trasmissione, come si diceva, si affronteranno diversi aspetti di questa terapia localizzata, non invasiva, effettuata per lo più in regime ambulatoriale, in grado di provocare la necrosi delle cellule del tumore attraverso l’utilizzo di radiazioni ionizzanti: si stima che circa il 60 per cento dei malati di tumore, nel percorso di cura, sia sottoposto ad almeno un ciclo di radioterapia. Spesso è comunque associata ad altri trattamenti, come la chirurgia vera e propria o la chemioterapia.



Ma come funziona? In genere la radioterapia utilizza i raggi X, impiegati in medicina da molto tempo: sono stati scoperti più di un secolo fa e vengono utilizzati a scopo diagnostico e terapeutico.