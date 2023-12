Vigili del fuoco: “Grazie a tutti coloro che hanno festeggiato con noi Santa Barbara”

Una Santa Barbara protettrice dei vigili del fuoco che nel piacentino in 11 mesi hanno effettuato 3.200 interventi, una media di quasi dieci al giorno. E’ stata festeggiata la ricorrenza della patrona dei pompieri nella giornata d lunedì e ieri il comando provinciale dei vigli del fuoco di strada Valnure ha voluto ringraziare tutti i partecipanti alla cerimonia a partire dalle massime autorità civili, militare e religiose e non ultimi a i tantissimi vigili del fuoco in pensione che hanno preso parte alla ricorrenza. Il comando provinciale dei pompieri ha poi rivolto un sentito ringraziamento per le aiuti che hanno permesso di celebrare la Santa Barbara, presso la caserma di strada Valnure.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà