Protesta degli studenti al Colombini: “Troppo freddo nelle aule con 15 gradi”

E’ stata una mattina calda – nonostante il termometro – al liceo Colombini. Ieri, 11 dicembre, alla campanella dell’intervallo delle 11, è scoppiata una composta “rivolta” di protesta da parte degli studenti presenti nelle aule della sede principale, in viale Beverora, e stavolta la compresenza del cantiere nella scuola non avrebbe avuto alcuna responsabilità, né si sarebbero verificati guasti. “Troppo freddo nelle aule, 15 gradi non sono abbastanza per stare seduti a lezione”, ha dichiarato una rappresentanza studentesca riguardo ai fatti di ieri mattina, tra quelli che per protesta hanno potuto abbandonare la scuola (essendo maggiorenni) e andarsene a casa propria quando le lezioni non erano ancora terminate.

