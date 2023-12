Castel San Giovanni, anziana mette in fuga col bastone quattro malintenzionati

Un’anziana di 93 anni mentre passeggiava lungo il via le della stazione a Castel San Giovanni è stata avvicinata da quattro giovani che hanno tentato di importunarla. La 93enne è riuscita a farli allontanare puntandogli contro il suo bastone da passeggio e mettendosi ad urlare. “Erano le undici del mattino – racconta la donna – stavo passeggiando lungo il viale della stazione. A un certo punto sono stata circondata da tre ragazzi e una ragazza che mi hanno chiesto dov’era il mercato, ma non ho risposto: ho capito subito che avevano brutte intenzioni”.

Il gruppetto non ha desistito e si è messo a inseguire la donna. “Li sentivo dietro di me e a un certo punto uno si è avvicinato. Io allora ho iniziato a far roteare il bastone da passeggio gridandogli di strami alla larga”. La 93enne ha poi allungato i passo e chiesto aiuto in una vicina edicola.