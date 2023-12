Cittadella, dagli ambientalisti nuovo alt al parcheggio: “Impatto enorme”

Arriva un nuovo “stop” da parte degli ambientalisti contro il parcheggio sotterraneo di Piazza Cittadella, una posizione storica, supportata oggi da una terza segnalazione all’Anac, l’Autorità anticorruzione, dopo le due precedenti per evidenziare “nuove irregolarità” e dalle immagini esclusive tratte da uno scavo del 2013 per Iren, seguito sotto il profilo archeologico dalla ditta Malena. Legambiente, Italia Nostra, Fondo Ambiente e Territorio hanno chiesto un accesso agli atti alla Soprintendenza e ottenute le immagini scattate in quel frangente.

“Si vedono manufatti architettonici, una preesistenza urbanistica” commenta Anna Lalatta (Italia Nostra), “reperti medioevali e rinascimentali, pavimenti lastricati” aggiunge Giuseppe Castelnuovo (Legambiente). Siamo a 2,50 metri sotto terra. “La Soprintendenza parla di rischio archeologico moderato perché non sono stati trovati edifici monumentali ma c’è tanto qui, dove insistevano le insule romane, sono emerse tombe alla cappuccina altro si può trovare”.

E va valutato il rischio di ritrovamenti che bloccherebbero per anni il cantiere, come è accaduto a quello analogo di Cremona, con aggravio di costi pagati dalla comunità. Si paventa inoltre il via vai di mezzi in una delle piazza storiche della città, l’aumento di traffico, anzi la congestione di auto e autobus: “mentre quest’area dovrebbe essere un salotto della città”.