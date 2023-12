Casa in fiamme nelle notte, in salvo i sette occupanti. Ipotesi incendio doloso

Incendio nelle prime ore della mattinata di giovedì 14 dicembre su strada Caorsana a Le Mose. Una abitazione è andata in fiamme. All’interno sette persone, di cui tre bambini, che sono state tutte evacuate e non hanno riportato particolari ferite o intossicazioni.

Il peggio è stato scongiurato da una pattuglia di metronotte e da una ambulanza di Cortemaggiore di passaggio sulla via, che vedendo le fiamme hanno lanciato i soccorsi e aiutato le persone all’interno a mettersi in salvo. La prima ipotesi è che possa trattarsi di un incendio doloso in quanto qualche centinaio di metri prima è stato dato fuoco ad un bidone dei rifiuti. Sul posto dono intervenuti diversi mezzi vigili del fuoco, polizia, carabinieri, automedica, Croce rossa e ambulanze di Cortemaggiore e San Giorgio.