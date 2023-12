Maltratta l’ex compagno e viene denunciato: la Procura attiva il Codice rosso

Scatta il Codice rosso in seguito a una denuncia per maltrattamenti nell’ambito di una coppia omosessuale. A uno dei componenti della coppia la Procura ha notificato il divieto di avvicinamento e di comunicazione con l’ex compagno. Protagonisti della vicenda giudiziaria sono due giovani uomini che da qualche anno convivono in un paese della provincia.

Si tratta di uno dei primi casi in provincia di Piacenza in cui il Codice rosso – cioè il procedimento d’urgenza quando vengono segnalati casi di violenza in ambito familiare e degli affetti – viene applicato nel contesto di una coppia omosessuale.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTÀ