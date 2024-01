Maltrattamenti all’asilo Farnesiana, per tre maestre ok al rito abbreviato

A distanza di quasi sette anni dal blitz dei carabinieri, datato 25 maggio 2017, è iniziato questa mattina il processo per i presunti maltrattamenti all’asilo nido Farnesiana, una vicenda che scosse la città di Piacenza.

Il giudice Francesca Gigli ha ammesso il rito abbreviato (che prevede lo sconto di un terzo della pena) per tre maestre accusate di maltrattamenti, mentre per la quarta, accusata di abuso di mezzi di correzione, è probabile che il reato cada per prescrizione.

Il pubblico ministero Antonio Colonna, che ha coordinato le indagini dei carabinieri, ha iniziato la sua requisitoria alle 10.00 ed ha proseguito, salvo una breve pausa, fino alle 16.00, ripercorrendo la lunga e delicata vicenda. Il suo intervento, con la richiesta di pena per le imputate, sarà concluso nella prossima udienza, prevista per il 6 marzo.