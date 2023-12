Castel San Giovanni, grazie ai commercianti i defibrillatori arrivano a quota 24

Salgono a 24 il numero dei defibrillatori disseminati sul territorio di Castel San Giovanni. L’ultimo in ordine di tempo, è stato installato in pieno centro storico, lungo via Mazzini per merito di quattro benefattori, ovvero Franco Novara, Fabio Ghelfi, Cinzia Caimi, Mariaelisa Invernizzi, Umberto e Paola Pizzaghi, tutti titolari di attività che si affacciano lungo la via, si deve rendere merito alla loro generosità, se anche la centralissima via, è ora cardioprotetta come ha sottolineato il sindaco Lucia Fontana. Ai 24 apparecchi salva vita preventivati dal comune se ne aggiungono numerosi altri posizionati in attività, ditte e studi medici privati.