Operaia morta in vetreria, indagati progettisti e costruttore della “navetta”

Ci sarebbe un errore di progettazione all’origine dell’infortunio sul lavoro avvenuto alla vetreria di Borgonovo il 7 novembre del 2022 costato la vita a Nicoletta Palladini. I sistemi di sicurezza del macchinario che schiacciò l’operaia non sarebbero stati sufficienti a evitare la tragedia. È quanto emerge da una consulenza tecnica disposta dalla Procura, in virtù della quale è stata chiesta l’archiviazione per i datori di lavoro dell’operaia, titolari dell’azienda borgonovese, inizialmente indagati per omicidio colposo. Una richiesta su cui avrà l’ultima parola il gip. Gli inquirenti ipotizzano ora lo stesso reato nei confronti di due progettisti. Rimane indagato il produttore della macchina, iscritto già nella prima fase delle indagini.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTA’