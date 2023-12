Comunità “Le nuvole”, trasferiti i primi sette ospiti. “Fase di transizione”

Sono stati trasferiti i primi sette ospiti della comunità alloggio gestita dalla cooperativa “Le nuvole” di Borgonovo. Altri quattro adulti fragili verranno ricollocati a breve dall’Ausl in strutture protette della provincia. Nel frattempo la cooperativa dovrà chiudere i battenti per consentire di mettere completamente a norma la struttura e ottenere così l’autorizzazione al funzionamento di cui non è in possesso.

Una volta ottenuta l’autorizzazione gli ospiti, in teoria, potranno rientrare a Borgonovo. Gli interrogativi sono però tanti. Non si tratta di spostare mobili, ma persone fragili. “Lunedì – dice la presidente della cooperativa Francesca Fazio – avremo un’assemblea con i soci e cercheremo di decidere il da farsi. Per il momento – aggiunge – stiamo gestendo questa fase di transizione”.