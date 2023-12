L’entusiasmo dei bambini esalta le spettacolari evoluzioni dei vigili del fuoco

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco ha aperto le porte questa mattina a decine di famiglie per le consuete dimostrazioni professionali, rinviate per maltempo l’8 dicembre scorso.

Esercizi in sospensione, spegnimenti di incendi e spettacolari discese dalla torretta di allenamento hanno lasciato a bocca aperta i tantissimi bambini, che hanno accompagnato con grida e applausi le evoluzioni dei vigili del fuoco, coordinati dall’ispettore antincendio Massimiliano Clini.

La sede si potrà visitare anche in questi giorni, chi vorrà approfittarne potrà anche prenotare la maglietta con la scritta “I love pompieri” inquadrando l’apposito QR Code (per informazioni, solo whatsapp al 3273368641). Tutto il ricavato andrà in beneficenza e le magliette verranno consegnate il 6 gennaio in occasione della festa della befana, quando il Comando riaprirà le porte alle 14.00 con la consueta esposizione di automezzi e attrezzature e le prove da vigile del fuoco per i bambini, in attesa dell’arrivo della Befana.

Si rinnoverà inoltre l’iniziativa “Un giocattolo per un sogno” in collaborazione con la Caritas Diocesana di Piacenza e Bobbio: tutti i bambini che lo desidereranno, in modo assolutamente volontario, potranno portare un gioco, purché pulito e in buono stato di conservazione, che verrà poi consegnato alla Caritas per la successiva distribuzione ai bambini delle famiglie in situazioni economiche meno fortunate.