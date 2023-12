A Bettola cresce il commercio con quattro nuove attività. Presto un bando comunale

Il commercio di Bettola è in movimento. Nel 2023 sono state aperte quattro nuove attività e due sono i cambi di gestione che diventeranno operativi nel 2024. Un trend che prosegue sin dallo scorso anno con l’apertura di un nuovo bar in viale Vittoria, un ufficio di consulenza del lavoro e il cambio di gestione della storica trattoria dell’Ago di Bramaiano.

L’ultimo nato in questo 2023 è un negozio di articoli da regalo natalizi, in via Lungo Nure Roma che, terminato il periodo delle feste, dovrebbe proseguire con articoli dedicati alla casa e fiori. Prima hanno aperto la cartolibreria, la sartoria, un nuovo salone di acconciatura. Mentre in via Europa da qualche mese è operativo uno studio legato al recupero e potenziamento muscolare e al benessere psicofisico.

Ci sarà anche un cambio di gestione per una delle edicole in piazza Colombo, quella che si trova sul marciapiede, e a metà gennaio riaprirà a pieno regime il distributore di carburante Agip in viale Vittoria, con il “servito” ed il lavaggio, attualmente in funzione solo con modalità self. Ai primi di gennaio ulteriore apertura di uno studio di mental coach. Soddisfatto il consigliere comunale delegato al commercio, artigianato e industria, Massimo Calamari, lui stesso artigiano, calzolaio che recentemente ha iniziato la produzione artigianale di scarpe. Il Comune di Bettola nella prossima primavera pubblicherà un nuovo bando per contributi destinati alle attività commerciali e operative.