“Gestione più efficiente e agevolazioni per esercenti”: ecco l’app di Confcommercio

Una nuova app targata Confcommercio Piacenza per agevolare la gestione quotidiana degli esercenti associati. Si muove nella direzione della digitalizzazione la piattaforma digitale, disponibile su Android e iOS, presentata stamattina nella sede della sigla di categoria in strada Bobbiese. “È una grande soddisfazione poter presentare questo progetto insieme a un partner importante come Confindustria – ha spiegato il presidente provinciale di Confcommercio, Raffaele Chiappa – l’applicazione ha un duplice scopo, cioè la gestione interna degli uffici sul fronte commerciale e l’invio di informazioni, nonché la possibilità per i nostri 1.400 associati di ottenere sconti e agevolazioni tra le loro attività, anche nel circuito dei circa 10mila collaboratori delle aziende legate a Confindustria”. I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.