Raccolti 13mila euro a Pianello per l’associazione malato oncologico Amop

Il grande cuore di Pianello batte per l’Amop, associazione malato oncologico. La scorsa estate, avevano partecipato ad una cena solidale, ben 170 commensali, grazie ai quali è stato possibile raccogliere 13mila euro che in seguito gli organizzatori hanno devoluto ad Amop. I fondi, come ha spiegato l’oncologo Luigi Cavanna, saranno destinati alla ricerca. “La somma – spiega l’assessore Simone Castellini – è anche il frutto della generosità dei tanti sponsor, dei fornitori, di tutti coloro che in qualche modo hanno organizzato l’evento e che in cambio non hanno chiesto tutto”. La cena è stata seguita da un applauditissimo concerto sotto le stelle dai cantori del Placentia Gospel choir.