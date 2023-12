Carlo Giordano è il nuovo direttore di Fisica sanitaria dell’Ausl di Piacenza

Carlo Giordano è il nuovo direttore di Fisica sanitaria del dipartimento della sicurezza. La nomina del professionista che opera all’Ausl dal 1989 è stata firmata dal direttore Paola Bardasi per il conferimento dell’incarico dopo una selezione pubblica.

“Completati gli studi al Policlinico di Pavia – spiega Giordano – sono arrivato a Piacenza, dove ho scelto di rimanere. Da allora a oggi la tecnologia e la strumentazione del nostro ospedale è cambiata radicalmente. Ho avuto l’onore di vivere passo passo le evoluzioni dalla prima Tac alla prima risonanza. Oggi posso guardare al lavoro svolto ed essere orgoglioso di quanto fatto insieme a tanti professionisti. La Fisica sanitaria svolge attività legate all’applicazione della fisica in Medicina, con particolare riguardo all’impiego delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti ed è parte integrante del dipartimento della sicurezza. Operiamo in Radioterapia, Medicina nucleare e Radiologia e siamo impegnati nelle attività di Radioprotezione e sicurezza, collaborando con il servizio di Protezione e prevenzione e con la direzione. I miei obiettivi per il prossimo futuro sono rivolti al mio team, sei professionisti con cui lavoro da tempo e che hanno dimostrato alto valore professionale sempre inclini alla formazione e alla crescita, e all’impegno per le prossime sfide aziendali come la gestione della Pet e delle nuove tecnologie in radioterapia. Siamo pronti”.